Quel type de mazout choisir?

Ça y est, vous vous lancez, le mazout sera votre prochain combustible de chauffage! Vous êtes prêtes à programmer votre première livraison de mazout. Mais voilà que votre fournisseur de mazout vous annonce qu'il existe différents types de mazout. Il vous reste encore un choix à faire.

Qu'est-ce qui distingue les types de mazout?

La raison pour laquelle différentes options de mazout vous sont offertes est qu'il existe plusieurs additifs permettant d'améliorer la qualité du produit. Ces additifs peuvent être regroupés en 6 catégories: les additifs anti-odeurs, les additifs anti-bactéries, les additifs anticorrosion, les additifs antioxydants, les additifs antigel et ceux liés à l'amélioration de la combustion.

Les additifs anti-odeurs

Si vous ne savez pas déjà que le mazout dégage une odeur forte lors de sa combustion, vous l'apprendrez assez rapidement si vous optez pour un mazout sans un additif performant pour limiter la diffusion d'odeurs.

Les additifs anti-bactéries

Pourquoi ajouter un additif anti-bactéries puisque les combustibles ne contiennent ni eau ni bactérie à leur état naturel? Simplement parce que certaines conditions, comme les variations de température, peuvent favoriser la condensation de l'humidité dans l'air autour du mazout et provoquer une accumulation d'eau. Dans cette accumulation, qui reste stagnante, les bactéries peuvent se multiplier de manière exponentielle.

Les additifs anticorrosion

La corrosion est un des facteurs de dégradation de votre réservoir de mazout. Celle-ci peut attaquer la citerne de l'intérieur. C'est ce contre quoi luttent les additifs anticorrosion. Ces ingrédients agissent tel un enduit de protection des parois intérieures de votre réservoir.

Les additifs antioxydants et stabilisateurs

La chimie est une science de la transformation, et celle-ci est présente dans le mazout, certaines molécules plus instables sont susceptibles de se transformer en d'autres molécules (qui forment des gommes ou des sédiments) qui pourraient endommager vos équipements ou nuire au bon fonctionnement de votre système de chauffage. Les additifs antioxydants sont conçus pour donner une option de réaction moins dommageable et les additifs stabilisateurs pour réduire les risques de transformation.

Les additifs antigel

Ces derniers renforcent la résistance du mazout aux variations de température, notamment en ce qui concerne le froid, afin qu'il ne perdre rien de son rendement.

Les additifs permettant l'amélioration de la combustion

Comme leur nom l'indique, ces additifs favorisent une meilleure combustion. Quel avantage cela vous procure-t-il? Une bonne combustion, c'est une meilleure efficacité. Moins de mazout est nécessaire pour une production égale d'énergie.

Pourquoi choisir un mazout contenant déjà des additifs?

L'ajout d'additifs dans le mazout ne se fait pas au hasard, les proportions doivent être respectées pour qu'ils soient efficaces et qu'ils ne deviennent pas des ennemis pour votre mazout, votre réservoir ou votre système de chauffage. Un mazout déjà préparé par des spécialistes vous évite les désagréments d'une erreur dans l'ajout d'additifs. Pensez-donc à vous informer auprès des fournisseurs de mazout sur les types de mazout qu'ils proposent avant de fixer votre choix sur l'un d'entre eux.