Des bourses académiques remises à des étudiants en musique du Cégep à Joliette

Trois étudiants en musique au Cégep à Joliette se sont distingués par l’excellence de leurs résultats scolaires durant la session de l’automne.

Les récipiendaires sont Emma Poulin, étudiante au double DEC Sciences de la nature et Musique (violon classique), Victor Renaud, étudiant en Techniques professionnelles de musique et chanson, profil Jazz-pop (basse électrique) et François-Félix Roy, étudiant en Techniques professionnelles de musique et chanson, profil Musique traditionnelle (guitare traditionnelle).

Des bourses académiques de 600 $ leur ont été attribuées.

« Nous sommes très fiers de nos étudiants et étudiantes qui ont réussi à s’adapter et même à performer, malgré le contexte actuel. C’est une grande chance de les côtoyer et de les accompagner dans leur cheminement académique et musical », a témoigné Martin Marcotte, un des coordonnateurs du département de musique.