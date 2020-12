Le CREL organise le premier forum national de l’action climatique

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) invite les décideurs et les professionnel.le.s socio-économiques, municipaux et gouvernementaux de la région au premier forum national de l’action climatique, qui se déroulera du 25 au 29 janvier 2021 en format virtuel.

Alors que le gouvernement vient de dévoiler son plan pour une économie verte (PEV), le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) organise un forum qui mettra en lumière les initiatives innovantes et les meilleures pratiques en matière d’action climatique sur tout le territoire.

Cet événement vise aussi à vulgariser les connaissances, à donner des outils et à faire connaître les leviers financiers, de façon à encourager la mise en œuvre d’actions concrètes pour réduire les émissions de GES et favoriser la résilience des collectivités.

« Nous sommes fiers d’être partie prenante du premier forum national de l’action climatique », se réjouit Vicky Violette, directrice générale du CREL. « Pour passer à l’action, les décideurs ont besoin d’outils et d’inspiration. C’est ce que ce forum offrira en s'appuyant sur la force de notre réseau et sur des projets inspirants déjà mis en œuvre. À l’instar du CREL, tous les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) ont une excellente connaissance des besoins, des atouts et des intervenants de leur région. Nous invitons les

personnes qui veulent être des acteurs et actrices clés sur la scène de l’action climatique dans Lanaudière à y participer! »

La programmation proposera une série de conférences et de tables rondes en cinq matinées thématiques.

La première matinée portera sur le PEV et sa mise en œuvre. Puis des enjeux clés de l’action climatique seront abordés, en mode solution et inspiration : le virage de l’électrification et des technologies propres, la mobilité durable, les services écologiques des milieux naturels et les bénéfices d’un aménagement responsable du territoire.

De nombreux promoteurs de projet et experts issus de différents secteurs d’activités et de différentes régions interviendront au cours de la semaine. Les participant.e.s pourront d’ailleurs échanger chaque jour directement avec des intervenants dans un « salon des expert.e.s » virtuel.