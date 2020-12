Nouvel arrêt pour le circuit 32 entre Saint-Michel-des-Saints et Joliette

Un arrêt pour le circuit 32 d’autobus régional entre Saint-Michel-des-Saints et Joliette s’est ajouté sur la rue Henri-L.-Chevrette à Saint-Félix-de-Valois. L’arrêt situé à proximité de la rue Michel est en service depuis le 14 décembre.

« Cet arrêt améliore la proximité et l’offre de service en transport en commun de la Municipalité et permet de desservir tout le nouveau développement qui se fait dans les Faubourgs », a mentionné le maire suppléant Pierre Lépicier. « En plus d’être à proximité des commerces, il est tout près de la résidence Ramsay où logent plusieurs personnes aînées. »

Services, confort et informations

En plus du nouvel arrêt avec banc et commodité, un abribus sera ajouté en 2021 pour rendre l’attente plus agréable. Le service du transport de la MRC de Matawinie ajoutera également des panneaux de vinyle avec les horaires de passage aux trois arrêts que compte Saint-Félix-de-Valois.

Ces bonifications du service, du confort et des informations de passages répondent à des actions de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), ainsi que des demandes et préoccupations mentionnées lors de la planification stratégique et la politique familiale.