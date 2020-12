6 voitures pour pratiquer la distanciation sociale  

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les gens doivent respecter des mesures de distanciation sociale pour diminuer les risques de transmission de la maladie. D'où l'intérêt de posséder un véhicule qui permet de respecter les normes de santé publique. Voici 5 d’entre eux.

1. Le Toyota RAV4

Le Toyota RAV4 détrône tous ses compétiteurs tant au niveau de son habitacle que de son comportement routier. Ce n’est donc pas étonnant que plus de 38 000 exemplaires aient été vendus juste dans les 6 premiers mois de 2019. Ce véhicule possède également un très beau design. Même s’il est offert à un prix un peu plus cher que ses concurrents, sa valeur de revente en vaut grandement la peine. Vous pouvez également vous procurer un Toyota RAV4 hybride à vendre chez un concessionnaire d'occasions près de chez vous.

2. Le Honda CRV

Tout comme le Toyota Rav4, le Honda CRV marie bien polyvalence et élégance. Son habitacle intérieur peut accueillir jusqu’à 5 personnes et sa grande capacité de rangement peut permettre de transporter beaucoup de bagages. Il excelle également au niveau de sa fiabilité et de sa valeur de revente.

3. Le Mazda CX-5

Le Mazda CX-5 offre une conduite des plus agréables. Son espace intérieur est très bien aménagé. Malgré son moteur 4 cylindre 2,5L, il consomme tout de même très peu de carburant.

4. Le Nissan Rogue

Le Nissan Rogue possède un habitacle intérieur très spacieux. La possibilité de rajouter une troisième banquette à l’arrière permet de transporter plus de passagers tout en respectant les normes de distanciation sociale. Il possède également un dispositif de sécurité des plus complets qui comprend, entre autres, la détection des piétons et des changements de voies ainsi qu’un régulateur de vitesse intelligent.

5. Le Subaru Forester

Le Subaru Forester possède un habitacle suffisamment grand pour loger vos équipements de sport et vos 2 Bergers allemands sans aucun problème. Sa traction intégrale se positionne parmi les meilleures de l’industrie. Ce véhicule se démarque également par sa sécurité et sa fiabilité exceptionnelle.

6. Le Ford Escape

Le Ford Escape est l’un des véhicules les plus vendus sur le marché canadien et nord-américain. En plus de son style, on l’apprécie pour son choix de motorisation. Sa version sport est également très réussie. Son système SYNC 3 en fait un excellent compagnon de voyage sur la route.

Avec ces 6 modèles que nous vous proposons, la conduite n’aura jamais été aussi agréable. Avec leurs habitacles intérieurs de grande qualité, vous vous y sentirez aussi confortable que lorsque vous êtes chez vous.