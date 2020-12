À quoi sert une attelle ? 

Si vous avez des douleurs musculaires aux poignets, aux genoux ou encore à la cheville, il est possible que votre médecin de famille vous conseille de porter une attelle adaptée à vos besoins. Cela vous aidera à immobiliser temporairement l’articulation qui vous fait mal.

En cas de graves accidents, les secours utilisent également ce système. Ils se servent d’une branche ou de n’importe quel matériel rigide qui, en touchant la partie douloureuse ou blessée, l'immobilise et évite ainsi une lourde aggravation.

Les personnes atteintes du syndrome du tunnel carpien sont invitées également à mettre une attelle au poignet pour le canal carpien afin de soulager les douleurs. L’attelle pour le canal carpien est légère. De plus, elle se porte durant la nuit et dans tous les moments de repos.

Les différents types d’attelles

Bien qu’il soit possible de faire des attelles provisoires ou même d’appoint comme peuvent le faire les services d’urgence, les attelles sont surtout faites sur mesure et adaptées à chacun des patients dans le but de favoriser la guérison.

Les attelles faites sur mesure sont généralement réalisées en résine ou en plâtre. Elles peuvent être directement moulées sur le membre à protéger. Il suffit de quelques minutes pour que l’application durcisse.

Néanmoins, il existe un nombre très varié d’attelles fabriquées par des professionnels dont certaines sont faites en aluminium ou en mousse doublé par des prothésistes ou encore des kinésithérapeutes.

Dans les attelles les plus connues en médecine, on retrouve notamment l’attelle de Boppe qui est utilisée pour les problèmes aux genoux. Elle permet de maintenir le membre inférieur pour qu’il puisse se détendre. De son côté, l’attelle de cheville est utilisée majoritairement pour les entorses. La minerve, quant à elle, est nécessaire pour immobiliser la nuque en cas de torticolis.

Les attelles dentaires conviennent à tous les types de mâchoires et permettent d’immobiliser et de renforcer les dents les unes des autres en plus de vous empêcher de serrer les dents pendant la nuit. De son côté, l’attelle de Kenny Howard a pour but d’immobiliser les membres supérieurs. De plus, elle est généralement utilisée lors d’une luxation de la clavicule.

L’attelle de Stack est une attelle faite avec une matière plastique et dure qui sert à maintenir les phalanges lorsque les doigts sont déformés par des problèmes d’articulation comme la polyarthrite rhumatoïde. L’avantage de ces attelles, c’est qu’elles peuvent se trouver facilement en pharmacie.

En conclusion, si vous avez des douleurs musculaires fréquentes après des activités sportives intenses ou que vous vous êtes fortement blessé à la suite d’un accident, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour soulager vos douleurs. Par exemple, vous pouvez mobiliser vos membres dans différents types d’attelles.