Quel revêtement de toiture choisir ?

Il existe plusieurs types de revêtement de toiture comme le toit plat qui se fait beaucoup moins remarquer que le toit en pente. Cela dit, le toit plat devient malgré tout de plus en plus populaire. Il s’agit du choix de prédilection pour les nouvelles maisons modernes.

Le choix d’un revêtement dépend de beaucoup de choses, mais surtout de vos objectifs et de vos besoins. Voici quelques indications qui pourraient vous aider à trancher.

Qu’est-ce qu’une toiture élastomère ?

La toiture élastomère, également appelée EPDM, est une toiture faite à base de caoutchouc. Opter pour une toiture en membrane élastomère est le choix par excellence pour les toitures plates ou en pente. Le côté synthétique combiné à sa composition chimique fait d’elle une toiture ultra performante pouvant résister aux lourdes périodes hivernales et aux rayons UV.Qu’est-ce qu’une toiture en asphalte ?



Une toiture multicouche a une durée de vie d’environ 15 ans. Comme son nom l’indique, elle est composée de plusieurs couches dont plusieurs couches d’asphalte et la dernière de gravier. La toiture en asphalte et gravier demande un certain entretien, mais la plupart des propriétaires de ce style de toiture préfèrent bien souvent ne pas le faire. Ils la laissent plutôt compléter sa durée de vie plus courte que d’autres revêtements.

Pourquoi choisir la membrane élastomère ?



La membrane élastomère est plus avantageuse sur le long terme grâce à sa durée de vie qui est 5 à 10 fois plus longue que celle d’une toiture en asphalte. Si elle est bien entretenue, la membrane élastomère peut dépasser les 20 ans.

Son élasticité lui permet de survivre facilement aux hivers rudes et son coût est véritablement avantageux. Elle ne demande pas d’entretien spécifique. Cependant, si vous voulez la préserver le plus longtemps possible, il est tout de même préférable de faire une inspection complète chaque année, à l’automne ou bien au printemps.

À noter que les seules choses qui pourraient abîmer rapidement votre membrane élastomère, ce sont les matériaux à base d’huile et l’asphalte.

À noter que l’installation de la membrane élastomère est possible sur divers bâtiments, aussi bien les commerciaux que les résidentiels. Elle est très recommandée et idéale pour les toits verts.

Afin de vous assurer un travail bien fait, faites appel à des experts en toiture pour exécuter l’installation de votre membrane. L’installation peut se faire de plusieurs façons comme par exemple ballastée, collée et fixée.