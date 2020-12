Quatre tendances design à adopter pour un chez soi cozy cet hiver

S’il y a bien un moment dans l’année où l’on passe beaucoup de temps à l’intérieur, c’est l’hiver. Dans ce contexte de pandémie, notre chez soi est devenu, pour plusieurs personnes, notre école, notre bureau, notre lieu de socialisation (en ligne, bien sûr), en plus de remplir sa fonction première, être une maison! Il est donc primordial de s’y sentir bien.

Adopter des matières naturelles

Table en osier, chaise en rotin, couverture de lin, ces matières naturelles sont partout cette année. Ils ajoutent de la texture au décor tout en rendant l’ambiance chaleureuse. La rondeur de ces accessoires et leurs couleurs neutres apaisent. Juste assez rétro, ces items se fondent bien dans tous les styles. Pas besoin de tout décorer, de simples ajouts peuvent faire une différence.

Ajouter des accents de couleurs

Le style nordique épuré et clair est toujours tendance, mais dorénavant on ajoute des petits accents de couleur pour donner plus de vie à notre chez soi. Que ce soit en peinturant ses portes, ou en ajoutant seulement un mur d’accent, un peu de couleur fait du bien à l’humeur. Le bleu marin, le kaki, ou encore les couleurs plus éclatées telles que l’orange brûlé ou le rose pastel sont à l’honneur cet hiver. Amusez-vous à faire de petites modifications grâce à une entreprise de peinture à Montréal et sur la Rive-Sud.

Accessoiriser avec de l’artisanat

Le minimalisme étant encore en vogue, les items de décoration se doivent d’être choisis avec soin. Encourager les objets issus d’une fabrication artisanale permet du même coup de soutenir des artisans locaux. Que ce soit pour de la vaisselle en céramique, des impressions à accrocher, des pots de fleurs, toutes les raisons sont bonnes pour ajouter un peu plus d’art dans nos vies.

S’éclairer à la chandelle

Rien n’est plus réconfortant durant la saison froide que d’éclairer sa maison à la chandelle. On dit que les scandinaves sont heureux malgré leur faible exposition à de la lumière grâce à leur grande consommation de chandelles. N’hésitez donc pas à agrémenter les pièces de votre cocon de bougies, cela ne le rendra que plus chaleureux pour affronter la neige.