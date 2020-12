À quoi sert la radiologie? 

La radiologie est une méthode qui a révolutionné l’histoire de la médecine grâce à sa précision, à son évolution constante à travers les années et aussi grâce à l’amplification de la technologie. Cette technique d’imagerie médicale est possible grâce à l’utilisation des rayons X qui permettent de poser des diagnostics sur l’état de santé des patients.

Si vous ressentez des douleurs fréquentes ou si vous avez subi un traumatisme ou encore un accident vasculaire, il se peut que votre médecin de famille vous invite à prendre rendez-vous pour passer une radiologie à Terrebonne. Cela lui permettra de connaître l’exactitude de votre problème ainsi que de vous fournir un traitement sur mesure qui facilitera votre guérison.

Les différentes techniques de radiologie

La radiologie est un univers riche, car elle est divisée en plusieurs techniques qui ont pour but de faciliter la recherche et de se concentrer uniquement sur les symptômes du patient.

- La radiologie standard : Si vous avez un inconfort au niveau des articulations et/ou de certains organes, on va vous diriger vers la radiographie standard qui permet l’étude précise du squelette, des poumons, des seins ou encore de l’abdomen.

- L’échographie : Pour vérifier les tissus, les vaisseaux et les ligaments, on va vous diriger vers une échographie. Pour examiner le flux sanguin dans les artères, c’est l’échographie dite doppler qui sera plus efficace.

- Le scanner : Le scanner est aussi une des techniques utilisées en radiologie. Il permet de balayer les zones du corps demandées pour ensuite les traduire sous forme d’images en coupe. Le scanner permet d’étudier chaque organe individuellement et d’apporter une précision supplémentaire à la radiologie standard.

- L’imagerie par résonance magnétique : À la différence du scanner, l’IRM n’utilise aucun rayon X, puisqu’elle utilise des champs magnétiques apportant une excellente résolution en contraste. Elle est d’ailleurs souvent effectuée après l’administration d’un produit de contraste. Elle permet également d’obtenir une visualisation en deux ou trois dimensions.

Les risques de la radiologie

La radiologie est un examen indolore et non douloureux. Comme il s’agit d’un examen médical qui repose sur les rayons X, il n’y a pas de risque 0, d’où le fait que l’examen ne peut se faire que sous la recommandation d’un médecin.

La présence de rayons X est d’ailleurs la raison pour laquelle il est déconseillé pour les femmes enceintes ou en période d’allaitement de faire ce type d’examen médical, car cela pourrait avoir des effets néfastes sur le fœtus.

En conclusion, grâce à ses diverses techniques d’imagerie médicale précises et efficaces, la radiologie permet aux médecins d’évaluer la moindre anomalie du corps humain et d’établir ensuite un processus de guérison conçu spécialement pour le patient.