Qu’est-ce qu’une clinique de santé sexuelle? 

Comme son nom l’indique, une clinique de santé sexuelle traite des patients ayant des problèmes dans le domaine de la sexualité, tant au niveau physique, mental que social. La sexualité, autant chez les femmes que chez les hommes, a un impact essentiel sur notre corps. C’est pourquoi il est important d’en prendre soin et de s’écouter.

Les cliniques de santé sexuelle traitent plusieurs domaines comme l’avortement, la vasectomie, le dépistage du MTS et la contraception. On vous les explique plus en détail.

L’avortement

Si vous avez l’intention d’interrompre votre grossesse, vous allez devoir subir un avortement. À l’heure actuelle, l’avortement peut se faire sous deux formes. Il vous est possible de choisir laquelle vous convient le mieux.

L’avortement par instrument est la méthode la plus connue et la plus rapide, puisqu’elle peut se faire en une journée. On compte généralement une durée de 2 heures pour le temps de préparation et la chirurgie.

L’avortement par médicament est un processus qui peut prendre plusieurs jours, puisqu’il faut laisser le temps aux médicaments de faire effet sur votre corps. Cette méthode pourrait vous amener à prendre plusieurs rendez-vous pour que le médecin puisse faire un suivi de votre état de santé.

La vasectomie

Il arrive assez régulièrement que les hommes décident de se faire stériliser, que ce soit pour une raison médicale ou personnelle. Dans ce cas, ils doivent procéder à une vasectomie. Il s’agit d’une opération mineure qui sert à empêcher les spermatozoïdes de circuler.

À noter que cette petite chirurgie d’environ 30 minutes n’aura, par la suite, aucun effet néfaste sur la sexualité de l’homme.

Le dépistage des MTS

Les rapports sexuels, lorsqu’ils ne sont pas correctement protégés, peuvent être porteurs d’une multitude de maladies transmissibles sexuellement (MTS). Ces maladies ne sont pas toujours évidentes à comprendre, car elles ne manifestent pas forcément leur présence au début de l’infection, ce qui cause la transmission. Il est donc important de se protéger avant chaque rapport sexuel.

Si vous avez le moindre doute à la suite d’un rapport non protégé, n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans une clinique médicale pour vous faire dépister et vous assurer de ne pas être porteur de virus tels que la gonorrhée, la chlamydia, les condylomes, l’hépatite B, l’herpès vaginal, la syphilis ou le VIH.

La contraception

Si vous souhaitez avoir une vie sexuelle sécuritaire, aussi bien pour vous que pour votre partenaire, il est primordial de prendre contact avec un médecin pour que vous puissiez avoir une méthode de contraception qui correspondra à votre état de santé et à vos besoins.

En conclusion, une clinique de santé sexuelle est là pour vous accompagner et vous aider dans chacune de vos démarches.