Le CPE Les Petits Doigts de Repentigny s'installe au Centre à Nous

Le premier nouveau locataire du projet d’agrandissement du Centre à Nous est le CPE Les Petits Doigts de Repentigny. Cette annonce survient moins de deux semaines après celle de la construction d’un nouveau pavillon qui sera annexé aux locaux existants du centre communautaire.

La directrice du CPE Les Petits Doigts de Repentigny, Raquel Gonzalez, a depuis un bon moment un projet de développement qui permettrait aux membres de son équipe d’offrir davantage de places subventionnées à sa clientèle.

Ce projet pourra enfin voir le jour grâce à l’octroi, en novembre dernier, d’une subvention de près de 350 000 $ par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille.

Par conséquent, pour sa nouvelle installation, le CPE Les Petits Doigts devait se tourner soit vers la construction ou la location afin de rendre rapidement accessibles l’ajout des 78 places subventionnées, dont dix places poupons.

Pour Raquel Gonzalez, le projet d’agrandissement du Centre à Nous tombe à point : « Pour nous qui accueillons déjà une partie de notre clientèle provenant de milieux défavorisés et aux besoins particuliers, l’implantation de notre CPE au Centre à Nous nous permettra de collaborer avec l’ensemble des divers organismes qui y sont présents, et d’offrir le soutien et le suivi nécessaires pour certains de nos enfants. »

Madame Gonzalez a ajouté : « En plus des services de garde offerts à notre CPE situé sur le boulevard Industriel, ces nouvelles places au Centre à Nous vont répondre à un réel besoin tout en contribuant à la création de 20 nouveaux emplois en économie sociale. »

Le président du conseil d’administration du Centre à Nous, Mario Morais, se réjouit lui aussi de la signature de ce contrat de location, échelonné sur une période de 20 ans, et un ajout considérable dans le milieu de vie de ce carrefour communautaire : « Le CPE Les Petits Doigts avait un grand besoin de nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance. Le choix du Centre à Nous pour sa nouvelle installation à Repentigny va leur permettre de doter le CPE d’infrastructures sécuritaires pour les enfants, tout en favorisant le développement économique du secteur, du nouveau pavillon qui sera construit au sein de notre centre communautaire et de la vie de famille des résidents. »

Actif au sein de la communauté depuis 32 ans, le Centre à Nous, organisme sans but lucratif et entreprise d’économie sociale, constitue un rendez-vous annuel pour 130 000 personnes, en plus d’être le seul carrefour en son genre au Québec ayant construit ses propres installations, au bénéfice de sa communauté et de sa région.

SUR LA PHOTO : De gauche à droite : du CPE Les Petits Doigts de Repentigny, la directrice Raquel Gonzalez et la vice-présidente Miryam Bonin; du Centre à Nous, le directeur général Simon Paquin et le président du conseil d’administration Mario Morais.