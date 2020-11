Les midis de la mobilité durable : Deuxième webinaire de la série le 1er décembre

De l'automne 2020 au printemps 2021, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) offre une série de webinaires intitulée Les midis de la mobilité durable s’adressant d’abord aux organisations et aux municipalités lanaudoises, mais aussi à toutes les personnes intéressées à parfaire leurs connaissances à ce sujet.

Cette série de webinaires est issue du projet La mobilité durable, ça me branche.

Le second webinaire de la série aura lieu le mardi 1er décembre 2020, de midi à 13 h, et aura pour thème l’électrification des transports.

En compagnie de deux experts de ce domaine, les participants exploreront plusieurs sphères de l’électrification des transports, particulièrement en contexte lanaudois : les avantages du véhicule électrique, son coût, de même que plusieurs pistes de financement pour l’acquisition de voitures et d’infrastructures de recharge.

Ce webinaire est présenté dans le cadre de la démarche Roulons électrique.

L’événement se tiendra de façon virtuelle seulement via la plateforme Zoom. L’inscription est gratuite, mais obligatoire en remplissant le formulaire en ligne sur le site internet de Roulons électrique.

Les invités

Le premier invité, monsieur Renaud Cloutier, chef Relations d’affaires du Circuit électrique chez Hydro-Québec, fera la présentation du Circuit électrique et de son déploiement dans Lanaudière.

Œuvrant dans le domaine de l’électromobilité au Québec depuis plus de 10 ans, monsieur Cloutier a occupé divers postes de responsabilité en développement des affaires et partenariats internationaux avant de rejoindre la Direction de l’Électrification des transports d’Hydro-Québec, notamment chez TM4, filiale spécialisée dans la conception et la fabrication de chaines de traction pour véhicules électriques.

Il a été également président du conseil d’administration de l’Institut du Véhicule Innovant du Québec. Monsieur Cloutier détient un Baccalauréat en Physique de l’Université de Montréal ainsi qu’un MBA de l’École des HEC de Montréal.

Andréanne Bergeron, responsable en environnement à la Ville de Lavaltrie, viendra ensuite entretenir les participants sur la manière dont une ville peut articuler sa vision de l’électrification des transports à plusieurs niveaux: flotte de véhicules, bornes de recharges, etc.

À l’emploi de la Ville de Lavaltrie depuis juillet 2019, madame Bergeron occupe le poste de responsable en environnement. Madame Bergeron détient une formation en biologie et cumule une quinzaine d’années en gestion de projets, en demande d’autorisation environnementale, en protection des milieux naturels ainsi qu’en développement agricole.

Elle a acquis ces expériences dans le milieu de la consultation privée, le milieu municipal ainsi que dans un organisme de protection environnementale.