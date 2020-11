La première édition de la collecte de sang des policières et policiers de Terrebonne qui s’est déroulée le 14 novembre 2020 fut un franc succès avec 82 donneurs pour un objectif de 75.

Le Service de police et la Fraternité des policiers remercient tous les donneurs et les merveilleux bénévoles pour leur temps et leurs disponibilités. Leur contribution a fait de cette journée une réussite.