Système de fixation de gouttière en aluminium

Il est important de bien choisir le système de fixation de vos gouttières en aluminium. Les rudes hivers québécois font vivre de multiples intempéries à nos résidences. Les gouttières ne sont pas épargnées. Vous voudrez également qu’elles s’harmonisent avec l’architecture et l’apparence de votre maison. Il existe six types de fixation de gouttières en aluminium sur le marché québécois. Mais attention, le type de toiture ainsi que son matériau de recouvrement pourraient vous contraindre à un seul choix !

Les clous

Les clous demeurent la méthode la plus simple et la plus économique pour accrocher des gouttières en aluminium. Ils comportent néanmoins un désavantage esthétique important : les têtes de clous sont visibles. Vous pouvez les peinturer, mais, avec le temps, les clous risquent tout de même d’occasionner des taches de rouille sur vos gouttières. Moins séduisant n’est-ce pas ?

Les crochets espacés

Il s’agit de l’alternative aux clous la plus économique sur le marché. Ce système de fixation est prisé par les fournisseurs pour sa facilité d’installation. Mais l’avantage principal des crochets espacés est esthétique : ils sont invisibles du sol.

Les crochets avec vis intégrée

Si vous prévoyez d’installer vos gouttières vous-même, vous préférerez sûrement utiliser des crochets avec vis intégrée, car ils sont plus faciles à installer que les crochets espacés. Bien qu’ils soient également invisibles du sol, il reste le problème d’infiltration de rouille, occasionnée par la vis, qui diminue la durée de vie de votre installation.

Les crochets espacés avec courroie de fixation au toit

Si votre résidence dispose d’un toit en métal, il est recommandé d’utiliser des crochets espacés avec courroie de fixation. La raison est simple : la neige et la glace glissent plus facilement du toit et s’abattent avec violence sur les gouttières. Ce choc répété peut endommager ou même décrocher vos gouttières. Les courroies de fixation au toit permettent de protéger votre investissement en préservant sa durée de vie.

Les supports pour gouttières

Contrairement aux crochets qui sont invisibles, les supports soutiennent les gouttières par-dessous. Il vaut donc mieux s’assurer qu’ils sont de la même couleur que vos gouttières. Décoratifs et bien choisis, ils peuvent enjoliver votre domicile. Ces supports sont spécialement conçus pour les gouttières sectionnelles semi-rondes vendues en quincaillerie.

Le crochet continu

Si votre budget vous le permet, le crochet continu offre des avantages indéniables. Il s’agit du système de fixation le plus robuste et le plus résistant sur le marché. De plus, l’entretien des gouttières est facilité par le grillage intégré qui empêche l’accumulation de saleté et de feuilles mortes dans vos gouttières.

Prenez le temps de discuter avec votre fournisseur des différents avantages et inconvénients de chaque type de fixation ainsi que de celui qui est le plus approprié à l’architecture de votre maison. Et, n’oubliez pas de considérer le coût ! En cas de doute, parlez-en avec vos voisins et vos amis. Sont-ils satisfaits de leurs gouttières et de leur système de fixation ? Avec quels fournisseurs ont-ils fait affaire ? N’hésitez pas à comparer !