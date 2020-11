Top 6 des marques italiennes à découvrir au Canada 

L’Italie est un pays d’Europe qui attire par sa richesse historique, sa beauté et sa grande diversité de marques. Voici quelques exemples de grandes marques italiennes à découvrir au Canada.

Natuzzi Italia

La célèbre marque Natuzzi Italia existe depuis la fin des années 50 et se spécialise dans la confection de meubles comme les canapés, les fauteuils et autres accessoires de salon. Le créateur de la marque, Pasquale Nattuzi, cherche à créer des designs expressifs et fièrement représentatifs de ceux qui les achètent. En plus d’offrir une grande variété de choix, la marque se mélange parfaitement aux diverses époques.

Galabani

Vous avez sans aucun doute déjà vu quelque part cette marque sans forcément aller chercher plus loin. Pourtant, cette marque existe depuis 1882 et est la marque de fromages n°1 en Italie fondée par Edigio Galbani qui a voué tout au long de son existence une grande passion pour le fromage. Cette gamme de fromages est devenue aussi une tradition au Canada et est disponible dans plusieurs surfaces d’alimentation.

Moschino

Cette marque créée dans le début des années 80 par Franco Moschino a marqué les esprits dans la culture mode avec un côté quelque peu décalé et des défilés sortant de l’ordinaire. En détournant les codes, Moschino a su faire sa place dans le milieu et, malgré sa disparition dans les années 90, son nom continue d’exister jusque dans les loges de grandes stars de la pop comme Madonna et Kylie Minogue.

Chiara Ferragni

À la fois blogueuse et passionnée de mode, Chiara Ferragni a créé sa marque de vêtements et de chaussures en 2013. Son logo d’œil est devenu emblématique et souligne non seulement son regard passionné et stylé envers la mode, mais aussi ses inspirations qui sont les voyages, la musique et la culture pop.

Bianchi

Créée en 1885 à Milan par Edoardo Bianchi, la compagnie de marque italienne œuvre dans la culture du cyclisme depuis plus de 130 ans, ce qui fait d’elle une marque prestigieuse. Les vélos se veulent être les meilleurs au monde en plus d’offrir du style, du design et du goût.

Lavazza

Dans l’année 1895, Luigi Lavazza décide de se lancer dans le milieu des affaires en vendant divers produits dont le café qui deviendra une véritable histoire d’amour. C’est d’ailleurs dans le courant de l’année 1910 qu’il décide de combiner les mélanges dans le but d’obtenir des produits fins.

Au fil des années, la marque est devenue importante jusqu’à faire partie du top 50 des meilleures marques européennes. Elle continue d’offrir une grande variété d’expresso à travers le monde.

En conclusion, l’Italie offre une belle panoplie de marques dans toutes les sphères commerciales.