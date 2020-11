3 000 $ de bourse pour des étudiants du Cégep de Joliette

Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments du Cégep à Joliette a remis des bourses de 1 000 $ à trois de leurs étudiants et étudiantes s’étant illustré(e)s par leur performance académique : Sarah Nadon-Villeneuve, Jade Roy et Guillaume Veilleux.

Ces bourses ont été offertes par le Fonds de bourses d'études Steve Morin du Conseil des viandes du Canada dans le but de les soutenir dans leurs études dans le domaine de la transformation de la viande.

Rappelons que le taux de placement des finissants en Technologie des procédés et de la qualité des aliments est de 100 %.