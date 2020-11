Joliette demande l'avis des citoyens pour une nouvelle résidence de personnes âgées

Dans un souci de transparence et avant d’autoriser la réalisation du projet, la Ville de Joliette convoque ses citoyens à une assemblée de consultation et d’information en visioconférence le 4 novembre à 19 h, concernant la construction d’une résidence pour personnes âgées à faible revenu à l’arrière du 488, rue Saint-Charles-Borromée Nord.

Pour y prendre part, les intéressés sont invités à télécharger l’application Zoom et à se connecter à l’assemblée en temps et lieu, via les accès précisés sur le site de la ville.

Suite à la présentation du projet, les questions ou commentaires pourront être formulés aux panellistes à l’aide de l’outil de clavardage intégré à l’application Zoom. Pour ce faire, chaque participant devra préalablement s’identifier et indiquer son adresse complète.

À noter que tous les documents présentés durant la soirée pourront être consultés sur le site Internet de la Ville de Joliette au lendemain de la consultation.

Pour plus de détails, communiquez avec le service de l’Aménagement du territoire.