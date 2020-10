La nuit d'Halloween marquera le passage à l'heure d'hiver

Pensez à régler vos horloges, le Québec passera à l’heure d’hiver durant la nuit d'Halloween, du 31 octobre au 1er novembre. La province reculera d’une heure.

L’horaire change officiellement pendant la nuit, c’est-à-dire qu’à 2h du matin, il sera finalement 1h du matin, c’est donc le moment pour profiter d’une heure de sommeil en plus!

C'est à la Première Guerre mondiale, en 1918, que remonte cette habitude au pays. Cette année-là, la Chambre des Communes du Canada a décrété le passage à l'heure avancée au printemps afin de maximiser les heures d'ensoleillement. Le but étant d’essayer de faire correspondre les horaires de travaille aux horaires d'ensoleillement.

La loi québécoise concernant le changement d'heure a quant à elle été appliquée en 1924.

De plus, c’est seulement depuis 2006 que la Loi sur le temps légal a permis de normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on recule l'heure d'une heure (retour à l’heure normale de l’Est) lors du 1er dimanche de novembre et on avance l'heure d'une heure (heure avancée de l'Est ou heure d'été) lors du 2e dimanche de mars.

Cependant, les choses pourraient peut-être changé dans l’année à venir, car le premier ministre a annoncé il y a quelques jours, que le gouvernement du Québec n’était pas fermé à arrêter cette pratique