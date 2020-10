Afin d’être proactif et de soutenir la relance économique lanaudoise tout en respectant sa mission, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) offrira, le 12 novembre prochain, un webinaire gratuit ayant pour titre « Relance économique lanaudoise : comment prioriser les projets les plus durables? ».

S’inspirant d’une démarche réalisée dans la région de la Capitale-Nationale, ce rassemblement virtuel a pour but de mettre en valeur les forces de chacun et d’outiller les participants afin que la relance économique lanaudoise s’inscrive dans une lignée verte, prospère et solidaire.

Au terme de ce webinaire, les instances lanaudoises ayant pour mission d’accompagner les entreprises et organismes du secteur dans leur financement et leur prise de décisions connaîtront les principaux éléments à respecter afin d’encourager la mise en place de projets durables.

Toutes les organisations qui souhaitent développer des projets et qui ont à cœur le développement durable sont également invitées à s’inscrire.

L’événement se tiendra de façon virtuelle (via la plateforme Zoom) le jeudi 12 novembre, de midi à

13h. Il est nécessaire de s’inscrire pour participer en remplissant le formulaire en ligne.

La relance économique est un sujet central depuis le printemps 2020. Différents groupes s'organisent pour soutenir les entreprises et participer à la reconstruction économique et sociale.

D'ailleurs, certains sondages ont démontré que le grand public et plusieurs entrepreneurs souhaitent une relance économique verte et responsable. Le défi que plusieurs rencontrent est de concrétiser ce concept de relance responsable.

Comment définir cette responsabilité économique? Comment savoir si un projet aura autant une valeur économique que sociale et environnementale? Comment prioriser les propositions de nos réseaux ou

évaluer si elles devraient être bonifiées?

La conférencière proposera un outil pratique et éprouvé scientifiquement pour répondre à ces questions. Elle présentera aussi l'exemple de son utilisation dans le cadre d'un groupe de relance économique dans la région de la Capitale-Nationale.

La conférencière Pauline Robert est directrice générale adjointe au Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale depuis 2019. Diplômée d'abord en Océanographie, Pauline a travaillé pendant quelques années dans le milieu de la recherche en océanographie dans l'Est du Canada. Grâce à une deuxième formation en gestion de projets, elle a œuvré au développement et à la livraison de projets de grande envergure dans des domaines et des organisations variées (CNESST, Université Laval, autres).

Dans son rôle au CRE Capitale-Nationale, elle siège sur plusieurs comités, dont le comité exécutif du Regroupement national des CRE du Québec, le conseil d'administration de l'Atelier La Patente, le comité

Mon environnement ma santé, le comité de vigilance des affaires portuaires, et autres. Elle a donc une bonne vision des enjeux environnementaux de toute la région administrative et a de nombreuses occasions de travailler en concertation avec des acteurs variés.