Terrebonne: la police rappelle les consignes pour l'Halloween

Les policiers du service de police intermunicipal Terrebonne/ Sainte-Anne-des-Plaines/ Bois-des-Filion seront encore une fois bien présents pour l’Halloween ce samedi 31 octobre et ceux-ci parcourront les rues des trois municipalités pour une surveillance accrue de 16 h à 20 h 30.

En premier lieu, les policiers s’assureront du respect des mesures sanitaires particulières pour cette activité à savoir :

Les citoyens, adultes comme enfants, devront circuler uniquement en compagnie des membres résidant à la même adresse.

Les enfants devront récolter les bonbons et friandises à 2 mètres des occupants de la maison visitée, si l’espace le permet.

En aucun cas les enfants ne devront entrer dans des maisons.

Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas participer.

Le circuit de collecte de bonbons devra se limiter au quartier entourant le domicile des participants.

Les participants doivent respecter les consignes en vigueur (distanciation physique de 2 mètres avec les autres, port du couvre-visage et lavage des mains fréquent).

Les policiers seront aux aguets afin de s’assurer que tous passent une fête sécuritaire. En ce sens, ses membres ont rappelé les quelques règles de sécurité suivantes.

Les parents ont aussi un rôle à jouer pour assurer la sécurité des jeunes qui feront la tournée de leur quartier en leur rappelant les consignes de sécurité suivantes :

1. Porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être visible.

2. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.

3. Éviter les masques et utiliser un maquillage pour bien voir et bien entendre.

4. Allumer une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.

5. Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.

6. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.

7. Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents.

8. Vérifier les friandises reçues pour être certain de pouvoir les manger sans danger.