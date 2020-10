Personne ne remet en doute l’importance de prendre des assurances afin de protéger sa maison, sa voiture, ses biens et bien sûr sa propre vie en cas d’accidents dramatiques. En revanche, l’idée de se procurer une assurance vie pour nos jeunes enfants est moins répandue, mais la question se pose tout de même : est-ce qu’il est nécessaire de prendre une assurance pour nos jeunes?

Un coussin de sûreté non négligeable

Au sens juridique, il n’est pas obligatoire, donc pas nécessaire, de couvrir les enfants avec une assurance vie, mais il est fortement recommandé de le faire. Même si les enfants ne sont pas encore entrés dans le marché du travail et qu’ils n’engendrent aucun revenu, ils ont autant besoin que nous d’avoir un coussin financier de sûreté si jamais un événement imprévisible de nature tragique survient.

Parmi ces situations catastrophiques, on peut penser à un incendie, un accident routier ou, pire encore, le décès d’un parent ou d’un proche. Advenant que se produise cette fatale dernière option, l’enfant se sentira plus outillé dans sa peine et sa reconstruction s’il est muni d'une assurance vie pour enfants qui pourra l’alléger de certains fardeaux financiers dont il n’a même pas réellement conscience. Advenant que c’est plutôt le jeune enfant qui décède, l’assurance vie qui lui appartient pourra servir à couvrir les frais des funérailles et autres obligations, et ainsi peut-être faciliter le processus derrière cette terrible épreuve.

Une question de santé

En aucun cas il faut penser qu’on s’enrichit sur le dos de notre jeune en lui procurant une assurance vie, car elle peut être extrêmement bénéfique et utile pour lui dans le long terme, surtout qu’on peut augmenter le montant de cette assurance jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans. En effet, plus un humain est assuré jeune, plus cette assurance peut lui apporter des avantages qu’il n’aurait sûrement pas eus autrement. L’un de ces principaux avantages se situe au niveau du domaine de la santé. Lorsqu'un adulte achète une assurance vie pour un enfant, ce dernier n’a pas à passer un examen médical sur son état de santé actuel. Donc, si l’enfant grandit et des problèmes de santé apparaissent, il possède déjà une assurance et ne pourra pas se la faire enlever pour des raisons médicales, alors qu’un enfant aux prises avec des problèmes similaires pourrait se voir refuser une assurance.

La procédure à suivre

Pour faire l’achat d’une assurance pour enfants, il faut contacter un courtier d’assurance qui s’assurera de trouver celle qui convient le mieux à nos besoins. Cette assurance peut éventuellement être transformée en une police d’assurance une fois l’âge adulte atteint.