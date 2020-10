Matawinie et Les Moulins: appel de projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale, la Table des préfets de Lanaudière rappelle l'appel de projets en cours pour les territoires des MRC de la Matawinie et Les Moulins.

Les projets déposés devront débuter en janvier 2021 et se terminer au plus tard, le 31 mars 2023.

Jusqu’en 2023, la Table des préfets de Lanaudière dispose d’une somme de 6 063 249 $ issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour mettre en place des projets dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Un montant de 1 366 601,26 $ est toujours disponible pour de nouvelles initiatives sur ces deux territoires de MRC.

« J’invite tous les organismes locaux à répondre en grand nombre à l’appel de projets de la Table des préfets de Lanaudière. Il est temps de partager vos idées, de manière à développer des solutions qui répondent aux besoins des citoyennes et citoyennes de la Matawinie et de Les Moulins. C’est ainsi que nous pouvons rendre notre société plus juste et plus inclusive », explique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Les sommes rendues disponibles dans le cadre du FQIS visent à soutenir financièrement des initiatives intervenant à la fois sur les causes et les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Des projets à déposer avant le 2 novembre

Les projets soumis devront obligatoirement être en lien avec les priorités locales identifiées au cours des derniers mois par les partenaires de chacune des MRC. Un appel de projets subséquent sera lancé pour les autres territoires et les organismes régionaux au cours de l’automne.

« L’Alliance pour la solidarité vise à soutenir des projets porteurs afin de répondre aux enjeux de nos collectivités. Le soutien à la réalisation de ces projets, basés sur les priorités locales, sera bénéfique afin d’améliorer les conditions de vie de la population lanaudoise », explique Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière.

L’information concernant les sommes disponibles par territoire ainsi que les documents nécessaires au dépôt de projets sont accessibles dès maintenant sur le site Internet de la Table des préfets de Lanaudière. Les projets devront être acheminés au plus tard le 2 novembre 2020 à 16 h 30 à Sabrina Barbeau, responsable des dossiers en développement social aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Pour obtenir du soutien dans l’élaboration de leur projet, les organismes peuvent consulter le Tableau des accompagnateurs disponibles sur leur territoire.