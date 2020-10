Un nouvel outil de gestion du budget disponible pour les Lanaudois

L’ACEF Lanaudière lance un nouvel outil de gestion budgétaire disponible en ligne gratuitement sur le site web de l’organisme. En raison du contexte de la pandémie, les intervenantes de l’ACEF considèrent plus que jamais que les individus et les familles doivent garder un contrôle serré sur leurs revenus et dépenses.

Le nouvel outil pour budgéter à l’aide d’un calendrier s’avère une méthode accessible à tous. Deux versions de l’outil sont disponibles : une version PDF imprimable et un tableau interactif en format Excel dans lequel les utilisateurs et utilisatrices pourront facilement entrer les informations concernant leurs revenus, ainsi que leurs dépenses quotidiennes, et voir en temps réel la somme restante pour le mois.

Marie-Josée Ouimet, conseillère budgétaire ayant participé à l’élaboration de l’outil, considère que « la grille de suivi calendrier est d’une utilisation intuitive, car son format est semblable au bon vieux calendrier traditionnel ».

Le jeudi 29 octobre 2020 à 17h, les intervenantes de l’ACEF offriront un atelier de formation virtuel gratuit via Zoom pour permettre au public d’optimiser l’utilisation du nouvel outil. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la formation par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450-756-1333, poste 221.

L’outil et des documents explicatifs sont disponibles sur le site Internet de l’ACEF dans la section « Documentation Outils » dans le menu à gauche « Grilles budgétaires dynamiques » ou « Grilles budgétaires à imprimer » à l’adresse suivante : https://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/