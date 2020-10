À St-Ambroise-de-Kildare et Saint-Paul, des travaux sur la route 343 dès demain

Des travaux de remplacement de ponceaux auront lieu entre le 13 et le 23 octobre sur la route 343, dans les municipalités de Saint-Ambroise-de-Kildare et de Saint-Paul.

Ces deux chantiers, dont la durée totale est estimée à 10 jours, nécessiteront la fermeture complète de la route 343. Ainsi, la circulation s’effectuera via le réseau municipal.

Le premier chantier se situe dans la municipalité de Saint-Paul et est prévue débuter le 13 octobre pour se poursuivre jusqu’au 16 octobre.

Les travaux seront effectués à trois endroits différents, soit près du chemin Cyrille-Beaudry, par la suite près de la rue Lauzon, pour se terminer près du chemin Froment. Le second chantier se déroulera à Saint-Ambroise-de-Kildare, entre le 19 et le 23 octobre, à l’intersection de la route 343 et du rang Kildare jusqu’au 9e Rang.