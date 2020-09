Cégep de Joliette: un programme redore son site web

Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments s’est doté d’un tout nouveau site Web dans le but de mettre en lumière leur formation.

Le Cégep à Joliette est l’un des trois seuls cégeps au Québec à offrir cette formation. En explorant le site Web, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la formation technique, mais également sur les différentes professions possibles.

Les finissants et finissantes ont de nombreuses possibilités de carrière : travailler dans les laboratoires, dans la recherche et le développement, dans la production ou encore dans l’inspection. En fait, la formation est adaptée aux besoins et réalités de l’industrie alimentaire.

« On invite la population et les futurs étudiants à consulter notre site Web et à s’intéresser à la formation de procédés et qualité des aliments » mentionne Nathalie Nadeau, coordonnatrice du programme. « Les produits alimentaires que l’on retrouve à l’épicerie sont souvent tenus pour acquis. Nous oublions que des milliers personnes ont conçu, préparé, inspecté, emballé et transporté ce que nous mangeons tous les jours. Ces étapes sont d’ailleurs essentielles à notre sécurité alimentaire » ajoute-t-elle.