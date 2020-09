Services universitaires de proximité en région: 250 000 $ versés au Centre régional universitaire

Le gouvernement du Québec démontre son engagement envers les services de proximité en accordant une aide financière de 250 000 $ au Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) en soutien à sa mission, pour l'année universitaire 2019-2020.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée.

Le CRUL est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser l'accessibilité à des services universitaires de proximité pour les personnes et les organisations établies dans la région de Lanaudière. Il recueille les besoins de formation et coordonne les activités de formation universitaire en partenariat avec des universités présentes sur le territoire. Les activités du Centre visent à répondre aux besoins de formation ponctuels de la population et du marché du travail.

« En un peu plus de deux ans, le Centre régional universitaire de Lanaudière a su laisser sa marque et imposer sa voix dans le milieu de l'éducation dans la région de Lanaudière, a souligné Lise Lavallée, députée de Repentigny. Son expertise en matière d'accessibilité et sa capacité à créer des liens pour le bien des étudiants et des organisations de la région ne sont plus à démontrer. »