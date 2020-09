Une politique culturelle établie à Saint-Norbert

À l’initiative de la nouvelle équipe de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland et du conseil municipal, la municipalité a adopté sa politique culturelle lors de la séance du conseil le 14 septembre dernier.

Après plusieurs semaines de consultation populaire, les différents commentaires reçus des citoyens ont été intégrés au texte préliminaire et la politique a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal.

Le maire suppléant, Stéphane Funaro, a souligné : « Avoir une telle politique permet à la municipalité d’orienter ses décisions en matière de culture. Elle pourra aussi travailler en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications pour le développement intégré des arts et de son patrimoine. »

Les principes directeurs de la politique sont les suivants:

* La culture: racine et ouverture

* La force de la culture : dynamisme et épanouissement

* Le patrimoine : mémoire collective

* La culture de la concertation : un développement culturel intégré

* Le numérique : au service de l’expérience culturelle

La municipalité s’engage ainsi à assurer le support financier et humain au développement culturel de la municipalité. Une autre de ses missions consiste à réaliser et mettre en œuvre un plan d’action issu de la politique culturelle et en assurer le suivi. Enfin, il s'agit pour la Ville de favoriser la mise en place d’une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications

L'église, un bien patrimonial de la Ville

L’étape suivante, pour la municipalité, est de procéder à la citation de l’église (Espace culturel Jean-Pierre Ferland) comme bien patrimonial afin d’en assurer la protection et favoriser sa transmission aux générations futures.

Une nouvelle équipe prend en charge les activités de l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, cette équipe composée d’intervenants en culture de la municipalité se prépare à bientôt dévoiler ses plans en matière de culture. Au programme des activités dans des domaines variées, allant de la musique, aux arts visuels, à la littérature et au cinéma.

La version finale de la politique culturelle est publiée sur le site Internet de la municipalité (https://saint-norbert.net/).