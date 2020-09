C’est la Semaine des droits des usagers : l'occasion de (re)découvrir nos droits

Du 21 au 27 septembre, c’est la Semaine des droits des usagers. À l’occasion de cette semaine, la Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière et le comité des usagers rappellent à la population les droits reconnus par la loi aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux au Québec ou à se familiariser avec eux.

Une campagne de promotion des droits avait été initiée l’an dernier par le comité des usagers du CISSS. Sous le thème « Il était 12 droits », cette campagne soutient le mandat du comité des usagers, soit de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations et de veiller à ce que ces droits soient respectés.

Des outils de promotion ont été développés dans le but de mieux les faire connaître et de mieux outiller les usagers du réseau dans la défense de leurs droits.

Ainsi, douze affiches, représentant les droits, ont été créées. Elles ont été présentées et continueront de l’être dans l’ensemble des installations du CISSS. Les 12 droits sont également présentés sur le site Web www.iletait12droits.ca.

Les droits des usagers sont les suivants:

1. Droit à l’information;

2. Droit aux services;

3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement;

4. Droit de recevoir les soins que requiert son état;

5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser;

6. Droit de participer aux décisions;

7. Droit d’être accompagné, assisté et représenté;

8. Droit à l’hébergement;

9. Droit de recevoir des services en anglais;

10. Droit d’accès à son dossier d’usager;

11. Droit à la confidentialité de son dossier d’usager;

12. Droit de porter plainte.

Le site www.iletait12droits.ca répertorie ces droits. Pour en savoir davantage sur vos droits, pour joindre le comité des usagers ou pour vous y impliquer, consultez le site Web du CISSS à l’adresse : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca, section Votre CISSS/Comité des usagers ou composez sans frais le 1 833 649-5733.