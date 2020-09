Deuxième Parcours Parkinson: un succès malgré la pluie

Dimanche 13 septembre dernier se tenait au parc Denis Laporte de Crabtree la deuxième édition du Parcours Parkinson pour la région de Joliette. Une quinzaine de familles sont venues relever le défi.

Pour une deuxième année consécutive, l’activité était sous la coprésidence d’honneur de deux personnalités importantes de la région qui sont tout deux atteint par cette maladie soit : Denis Laporte qui a été maire de la municipalité de Crabtree de 1994 à 2017 et André Hénault qui a été maire de St-Charles-Borromée de 1988 à 2017.

Malgré la pluie et les conditions de pandémie actuelle, la campagne de financement a été une belle réussite et a outrepassé les attentes dont l’objectif initial avait été fixé à 10,000 $ compte tenu de la situation qui sévit présentement. En effet 14,516 $ de dons ont été amassés et près d’une 50 personnes ont bravés la météo pour participer à l’évènement, la plupart des gens ayant effectués leurs dons en ligne.

Trois gagnants

Le Parcours Parkinson est la collecte de fonds la plus importante pour le Parkinson au Québec. Cette année compte tenu de la distanciation nécessaire, le parcours a pris la forme d’un rallye familiale qui pouvait s’effectuer en voiture.

Parmi les visiteurs 15 familles ont décidés de relever le défi et malgré la pluie, les participants ce sont bien amusés. Le premier prix d’une valeur de 1000 $ offert gracieusement par la Zec Lavigne et comprenant un séjour pour quatre personnes incluant les droits de pêches et les embarcations a été remporté par : Élise Lavoie et Hugo Forget, de Crabtree. Le deuxième prix a été remporté par Nancy Labrie et Martin Ouellet, de Sainte-Béatrix et le 3e prix par Lynn Roy et François Cayouette, de Montréal.

Plusieurs autres personnes ont reçu des prix de participation. Les sommes amassées permettront de financer des activités et services aux personnes touchées de la région tel que :