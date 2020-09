Le talk-show Experiencia revient pour une 4e soirée-bénéfice en octobre

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a annoncé la tenue de la 4e soirée-bénéfice Experiencia! L’événement, présenté par Desjardins, L’Âtre Traiteur et Tomahawk communication, se tiendra le samedi 17 octobre prochain sous une toute nouvelle formule. Toutefois, l’objectif demeure le même, celui d’amasser des fonds pour la santé de la population du nord de Lanaudière.

Dans ce contexte incertain entourant la pandémie, la fondation propose une expérience hybride incluant menu gourmand, talk-show exceptionnel diffusé sur le Web et des éléments-surprises.

A contrario des éditions antérieures, le lieu de l’événement est dévoilé avant sa tenue : cela se déroulera dans le confort du foyer des participants. Un repas leur sera livré à domicile et ils auront accès à un talk-show animé par Pierre Brassard, animateur et comédien, ainsi qu’à un encan en ligne. Les participants auront un rôle à jouer dans le dynamisme de leur soirée, alors qu’ils sont invités à la vivre au même titre qu’un match sportif ou une émission de fin d’année.

« En regard de la conjoncture actuelle, la formule de cette 4e édition sera unique et surprenante de manière à respecter l’essence d’Experiencia et les mesures sanitaires! Nous invitons les gens à bonifier leur expérience en ajoutant leur propre touche, notamment concernant le décor et leur tenue vestimentaire. L’idée est vraiment de le vivre à la façon du Super Bowl ou du Bye Bye », amène Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Quand plaisir rime avec santé

C’est connu, le plaisir est un bienfait pour la santé. Comme la mission de la fondation est de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière, il va sans dire que cet événement cadre tout à fait avec les bases mêmes de la fondation.

« Experiencia, c’est une façon festive de faire une différence, un geste généreux qui nous permet d’améliorer les soins et services chez nous, soutient Dany Belleville, présidente de la fondation. La fondation remercie tous les partenaires, participants et donateurs qui sont déjà engagés dans cette belle aventure. »

Plusieurs choix de forfaits sont disponibles, selon le nombre de participants par foyer.