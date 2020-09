Bientôt une nouvelle cour extérieure au Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, confirme l’avancement des travaux de la cour du Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon. Le projet de réaménagement, totalisant près de 100 000 $ dont 50 000 $ proviennent de la fondation, a débuté en août dernier.

Le nouvel aménagement comprendra des espaces gazonnés et fleuris, des sentiers accessibles en fauteuil roulant, une aire de détente couverte, du mobilier adapté, ainsi qu’un jardin des saveurs. Il s’agit d’un espace composé, par exemple, de fleurs comestibles et colorées, de plantes odorantes, de même que d’arbustes fruitiers, qui favorisent la stimulation cognitive par les cinq sens.

L'essentiel des aménagements déjà réalisés

Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière, explique l’objectif implicite du projet: « La qualité de vie occupe une place importante pour un centre d’hébergement, puisque le bien-être des personnes âgées est au cœur même de sa mission. Le réaménagement de la cour extérieure est un très bon exemple de cette volonté d’améliorer la qualité de vie de la cinquantaine de résidents qui y sont hébergés. »

À ce jour, la majorité des aménagements sont réalisés, notamment les sentiers, l’aire de détente et une partie du paysagement. Les résidents peuvent d’ores et déjà profiter de leur cour. La conclusion des travaux est prévue dans les prochaines semaines, tandis que la végétation sera plantée au printemps 2021.

Ce projet est rendu possible grâce à la campagne de financement Jardins de vie initiée par la fondation et réalisée au cours des dernières années. Cette campagne a permis de recueillir 50 000 $ afin d’aménager une cour extérieure sécuritaire, confortable et accessible pour les résidents du Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon.