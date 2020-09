L’hôtel de ville de Saint-Charles-Borromée rouvre au public demain

La Ville de Saint-Charles-Borromée a annoncé la réouverture complète de l’ensemble de ses bâtiments municipaux dès demain, le mardi 8 septembre à 8 h. L’hôtel de ville situé au 370, rue de la Visitation, le centre communautaire Alain-Pagé ainsi que la caserne seront donc désormais accessibles au public.

Afin d’assurer la sécurité de tous dans ces lieux publics et conformément aux directive du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, il est demandé aux visiteurs de respecter certaines mesures sanitaires strictes :

• Ne pas se présenter avec des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, difficulté respiratoire, perte d’odorat);

• Se laver les mains avec un désinfectant en entrant;

• Signer le registre de présences;

• Respecter les zones permises;

• Garder une distance de 2 mètres entre les personnes en tout temps;

• Port du masque ou du couvre-visage obligatoire.

Par ailleurs, afin de réduire au maximum les risques de propagation du virus, la prise de rendez-vous demeure fortement suggérée avant de se déplacer. Les citoyens peuvent communiquer avec le service concerné au 450 759-4415.

Rappelons également que de nombreux services en ligne restent disponibles au vivrescb.com, comme par exemple la demande de permis.

« Depuis le début de la pandémie, notre souhait premier et toutes nos actions sont centrées sur le fait de protéger la santé et la sécurité de la population et de nos employés. Nous avons maintenu nos services par téléphone et par courriel et nous encourageons les gens à continuer d’utiliser ces deux moyens, car de cette façon ils n’ont pas besoin de se déplacer », explique Robert Bibeau, maire de SCB.

Reprise devant public des séances du conseil municipal au centre André-Hénault

Après avoir tenu les séances du conseil municipal à huis clos plusieurs semaines pendant la pandémie, cette annonce permet également une reprise de celles-ci devant public.

En revanche, jusqu’à nouvel ordre, elles se tiendront à la salle A du Centre André-Hénault. Grâce à sa plus grande capacité d’accueil que la salle du conseil, cet espace permettra d’accueillir les citoyens tout en respectant les mesures de distanciation requises. Les consignes sanitaires en vigueur devront également être appliquées. La prochaine séance se tiendra le lundi 14 septembre.