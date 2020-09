La communauté au cœur de la Rentrée félicienne

La deuxième édition de la Rentrée Félicienne sera très différente cette année. Deux activités sont au programme : lancement et présentation de la politique familiale et remise des prix des bénévoles de l’année. L’événement aura lieu au centre Pierre-Dalcourt le mercredi 23 septembre prochain à 19 h.

Seuls les gagnants des prix, ainsi que les membres des jurys, comités et partenaires des activités seront invités sur place afin de respecter les consignes de distanciation sociale et de rassemblement. La soirée sera par contre accessible à tous sur la page Facebook de la municipalité en direct ou en rattrapage.

« C’est une année improbable que nous vivons depuis février, affirme la mairesse, Audrey Boisjoly. Par contre, la vie communautaire continue, les besoins des familles sont toujours au centre de nos préoccupations et le développement de la municipalité demeure une priorité. »

Tournée des organismes communautaires

La Rentrée Félicienne est l’un des gestes posés par la Ville de Saint-Félix-de-valois, afin d’améliorer la visibilité des organismes et d’encourager l’implication bénévole. C’est le résultat d’une tournée des organismes municipaux et régionaux réalisée par la mairesse et Mathieu Voghel-Robert, directeur des communications, des loisirs et de la culture du printemps 2019 à l’hiver 2020.

En tout, 21 rencontres ont été réalisées afin de mieux comprendre le mandat, découvrir les services et activités, les défis, leurs attentes envers la municipalité et les informer des nouveautés les concernant dans les services et les activités proposées par la municipalité.

À chaque rencontre, les découvertes étaient nombreuses de chaque côté. Ces rencontres enrichissantes ont été très appréciées par les organismes, pour beaucoup de travailleurs et bénévoles œuvrant dans leur milieu depuis de nombreuses années c’était la première fois qu’un élu municipal se déplaçait dans leur bureau pour les rencontrer.

À l’action

Depuis ces rencontres de nombreux gestes ont été posés afin de répondre aux besoins et demandes des organismes. La Rentrée Félicienne avec sa foire des organismes (en temps normal) et sa programmation entièrement dédiée à la vie communautaire en est l’exemple le plus éloquent.

L’amélioration du bulletin municipal le Félicien, la diffusion du Guide du citoyen, l’adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté, ainsi que l’intégration des organismes aux événements municipaux comme à la nouvelle mouture de la Fête de Noël, ainsi que lors de Félix en Fête 2019, sont tous les résultats des échanges de cette tournée afin de mieux valoriser et soutenir le travail de nos organismes.

Pas de foire des organismes?

Même sans la foire des organismes annulée pour éviter un trop grand rassemblement, la municipalité souhaite mettre en valeur les organismes tout au long du mois de septembre.

« Nous invitons les organismes à nous transmettre une courte vidéo de présentation que nous diffuserons comme alternative à la foire des organismes, lance la mairesse Audrey Boisjoly. En espérant vous retrouver pour une Rentrée Félicienne en personne pour 2021! »