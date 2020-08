Saint-Roch-de-l’Achigan: début des travaux de réfection de l’autoroute 25

Des travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de ponceaux seront entrepris dès cette semaine sur l’autoroute 25, dans les municipalités de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest.

Ce sont 11 millions de dollars qui seront investis afin d’améliorer le confort de roulement sur cet axe routier stratégique pour la région de Lanaudière, de même que sa durabilité et sa sécurité.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie,

François Bonnardel, ainsi que le député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Louis-Charles Thouin, en ont fait l’annonce cette fin de semaine.

La réfection de la chaussée ainsi que le remplacement de ponceaux seront réalisés sur une distance de 23 kilomètres répartis dans les deux directions. Le chantier sera actif pour une durée approximative de 11 semaines en 2020, puis les travaux se poursuivront en 2021 pendant environ huit semaines.