Le Restaurant Chez Henri remet 5 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Le 18 août, le Restaurant Chez Henri de Saint-Charles-Borromée a fièrement remis 5 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. La somme avait été amassée au cours d’une collecte de fonds se déroulant au printemps dernier.

« Par cette collecte, nous souhaitions remercier et montrer notre soutien envers le personnel de la santé qui a fourni des efforts constants pendant la pandémie », affirme Yves Pichette, propriétaire du Restaurant Chez Henri.

Pendant plusieurs semaines, le restaurant a vendu ses fameux trios mammouth, composé du hamburger du même nom, d’une poutine et d’un breuvage, en versant 1 $ à la fondation pour chaque trio vendu. Frédéric St-Germain, directeur général du réputé restaurant de la région, se dit satisfait : « Nous sommes extrêmement heureux du résultat de notre activité-bénéfice. Nous connaissons tous quelqu’un qui a eu des ennuis de santé, la cause nous tient vraiment à cœur et c’est important pour nous d’y contribuer. »

Achat de matériel médical

Depuis 2010, l’entreprise a versé plus de 55 000 $ à la fondation par diverses activités-bénéfice, ainsi que par des dons corporatifs importants.

Maude Malo, directrice générale à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, est reconnaissante : « Nous tenons à remercier le Restaurant Chez Henri, particulièrement son propriétaire et son directeur général, pour la générosité et la loyauté dont ils font preuve à l’égard de la fondation. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des donateurs aussi fidèles. Nous désirons également remercier la clientèle d’avoir répondu à l’appel. »

La somme remise par le Restaurant Chez Henri servira à l’achat de matériel médical afin d’améliorer les soins de santé offerts dans le nord de Lanaudière.