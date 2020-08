Travailler à la maison durant le COVID: nos conseils

Le télétravail n’est pas fait pour tout le monde, surtout pour les indisciplinés. Mais puisqu’il s’agit d’une nécessité en cette période de pandémie, il va bien falloir s’adapter. Heureusement, il existe quelques astuces pour vous aider à retrouver votre motivation et votre productivité.

Respecter son emploi du temps

À force de rester à la maison, il devient difficile de fixer une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie privée. On a alors tendance à travailler jusqu'à pas d’heure et à se lever à midi le lendemain. Pourtant, cette mauvaise habitude peut vous rendre moins productif sur le long terme.

Pour éviter cela, mettez en place un emploi du temps strict avec des horaires de travail raisonnables et bien définis. En effet, le télétravail n’est pas un prétexte pour travailler 12 heures par jour. Pour ne pas rallonger vos horaires, imposez-vous des règles. Par exemple, une fois la porte du bureau franchie, oubliez les tâches ménagères et les enfants.

Conserver sa routine

Pour que votre motivation n’en prenne pas un coup, essayez toujours de conserver votre routine. En d’autres termes, faites comme si vous alliez travailler au bureau. À votre réveil, prenez une bonne douche et prenez soin de votre corps. Mesdames, maquillez-vous ; messieurs, rasez-vous ! Par ailleurs, vous devez vous habiller correctement. Bien sûr, ce n’est pas la peine d’enfiler un costume et une cravate. Mettez simplement des vêtements propres et bannissez le pyjama.

Avoir un poste de travail bien agencé

L’idéal serait d’avoir votre propre bureau à la maison. Pour cela, commencez par trouver une petite pièce agréable où vous pourrez installer votre poste de travail. Aussi doux et confortables soient-ils, évitez le canapé et le lit. Si vous avez une chambre d’amis ou une autre chambre qui ne vous sert pas, aménagez plutôt cette pièce. Ensuite, équipez votre bureau pour la rendre agréable et propice au travail. Elle doit être bien aérée et bien éclairée. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à se procurer une toile de fenêtre si cela s’avère nécessaire.

Quid de la pause ?

Quand on travaille à la maison, on a souvent tendance à faire une pause toutes les 5 minutes, ou au contraire, à ne pas en faire du tout. Pour être plus efficace au travail, nous vous conseillons pourtant de faire une pause de temps en temps. Profitez de ces quelques minutes pour vous étirer ou pour faire quelques pas dehors, afin de vous changer les idées. Vous pouvez également prendre quelques morceaux, mais faites attention à ne pas abuser avec les encas. En effet, si vous prenez trop de poids pendant la période de télétravail, vos collègues pourraient avoir du mal à vous reconnaître plus tard.