Québec annonce trois nouvelles mesures à l'aube de la rentrée scolaire

Après avoir actualisé son plan de match pour la rentrée scolaire 2020-2021, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge a présenté aujourd’hui trois nouvelles initiatives. Lors d’un point de presse tenu plus tôt, il a confirmé que ces mesures portent à près de 100M$ de dollars l’ajout de sommes destinées à soutenir la consolidation des apprentissages.

Ces initiatives permettront à tous les élèves de bénéficier de davantage de services directs et de combler les retards qui auraient pu se développer lors de la période de fermeture des écoles au printemps dernier.

La première mesure prévoit un nouvel investissement de 20M$ de dollars visant à mettre en place différentes initiatives pour soutenir la réussite éducative des élèves. Elle permettra, par exemple, d’embaucher davantage d’enseignants, de professionnels et de tuteurs pour organiser des activités de rattrapage, de récupération et d’aide aux devoirs. Elle offrira aussi la possibilité de mieux soutenir les élèves en difficulté et ceux ayant des difficultés d’apprentissage, telles que la dyslexie, un trouble du langage, un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, entre autres par l’augmentation de suivis pédagogiques individualisés. Les actions seront mises en place dès la rentrée et s’échelonneront tout au long de l’année, selon les besoins identifiés par les établissements scolaires dans leurs milieux respectifs.

Des centaines de milliers d’heures de services directs supplémentaires pour les élèves

En complément de cet investissement, le ministère de l’Éducation reconduit, sans condition, tous les budgets associés aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ainsi, plutôt que de passer les premières semaines de la rentrée scolaire à compléter des démarches administratives, les orthopédagogues, psychoéducateurs, psychologues et autres professionnels ainsi que les enseignants et les membres du personnel scolaire pourront investir leurs énergies directement auprès des élèves vulnérables.

Le Ministère estime que cet allégement bureaucratique permettra d’allouer plus de 560 000 heures de plus en services directs aux élèves exclusivement pour les premières semaines de la rentrée.

Vaste campagne d’information en vue de la rentrée

Une vaste campagne de communication a également été déployée à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser les parents aux mesures mises en place pour assurer une rentrée réussie. Un premier volet portant sur les mesures de sécurité visant à offrir des milieux d’apprentissage sécuritaires est en cours.

Le deuxième volet de cette offensive, sur le thème Leur réussite, notre réussite et qui porte sur l’importance de fréquenter l’école et de persévérer, a officiellement été dévoilé aujourd’hui. C’est le psychologue Égide Royer, bien connu pour ses travaux sur l’abandon scolaire et l’adaptation à l’école, qui nous rappellera que la rentrée est importante pour les élèves et qu’il faut leur apporter tout notre soutien pour favoriser leur réussite.

Cinq mesures complémentaires

Ces mesures s’ajoutent aux cinq autres déjà confirmées au réseau scolaire et qui forment un ensemble cohérent et intégré pour soutenir le rattrapage et la persévérance dans le contexte de la Covid-19. Ce sont les suivantes :