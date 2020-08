Rentrée 2020: une campagne encourage les étudiants

Pour rappeler l’importance de la réussite éducative, les Journées de la persévérance scolaire lancent dès ce lundi une édition spéciale pour donner un élan à cette rentrée.

Après une fin d’année fortement perturbée par la COVID-19 et à quelques jours d’une rentrée scolaire qui s’effectuera dans des conditions particulières, cette campagne de trois semaines portée par le Réseau québécois pour la réussite éducative vise à encourager et à aider les adultes à soutenir les jeunes.

La coordination régionale assurée par le CREVALE dans Lanaudière permettra de faire rayonner la campagne et de soutenir cette vague d'encouragement qui a pour but de voir les jeunes reprendre avec enthousiasme le chemin de leur apprentissage.

Pour les accompagner et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, le CREVALE invite à soutenir la campagne et à transmettre le message suivant: "La rentrée. Tous ensemble. Pour eux."

Plus que jamais, les jeunes ont besoin de la relation bienveillante des adultes, du soutien et de l’encouragement de toute la société, afin de donner un sens à cette reprise scolaire et à leur avenir. Les Lanaudois, parents, employeurs et influenceurs sont invités à multiplier les messages d'encouragement aux jeunes qui les entourent et sur les médias sociaux (des outils et supports visuels sont disponibles sur le site crevale.org).

La population sera également invitée à publier des vidéos de souhaits pour la rentrée ou toute autre belle démonstration de soutien sous l'égide #Tousensemblepoureux.

Le rôle particulier des employeurs

La rentrée scolaire 2020 n'aura rien d'habituel. Les étudiants découvriront de nouvelles modalités d'enseignement et devront à nouveau faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Mais, surtout, il y a déjà plusieurs mois que les jeunes n’ont pas eu à cumuler études et travail; certains sont peut-être même devenus des travailleurs à temps plein durant cette période. Cependant, le moment est venu de redonner la priorité aux études. Il est donc question de reprendre les pratiques favorables pour éviter des écueils aux jeunes.

Les employeurs représentent ainsi des alliés importants de la réussite éducative. En formant une équipe solide avec les employés étudiants, ils contribuent à fidéliser cette main d'œuvre et à soutenir celle de demain; outils et accompagnement leur sont d'ailleurs offerts par le CREVALE (plus d'information sur le site crevale.org).

Cette campagne spéciale se déploie partout au Québec avec la participation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de Rio Tinto, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’Avenir d’enfants et du CREVALE.