Leucan: Pierre-Luc Bellerose est président d’honneur pour Lanaudière

Pierre-Luc Bellerose, directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière, connu dans cette région pour son implication, notamment comme président de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, de l’orchestre régional La Sinfonia de Lanaudière et de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, a accepté de soutenir l’Association pour les enfants atteints de cancer.

« Je suis particulièrement touché de voir à quel point les nombreuses familles de la région de Lanaudière dont l’enfant est atteint de cancer, sont soutenues par une variété de services essentiels grâce à Leucan. Pour que Leucan poursuive sa mission, nous devons absolument investir auprès de cette association » souligne-t-il.

En effet, dans les cinq dernières années, en plus de soutenir plus de 120 familles dans les diverses MRC de Lanaudière par des services d’écoute et de soutien psychoaffectif, des services de massothérapie et autres, près de 200 000 $ ont été versés en aide directe aux familles via les bourses d’aide mensuelle et le fonds de dépannage Leucan.

Ajoutons les services d’animation en salle de jeux dans les centres d’oncologie pédiatrique situés à Montréal (il n’y a pas d’oncologie pédiatrique dans la région), les investissements en recherche clinique sur les cancers pédiatriques et le fonds de séquelles (75% des enfants vivront avec des séquelles physiques et/ou psychologiques suite aux traitements).

Pour les entreprises, un rayonnement régional en échange d'un don

« Pouvoir collaborer avec M. Bellerose pour déployer le Clan des Défenseurs sur le territoire lanaudois est un honneur et je sais que les entreprises de cette belle région, reconnues pour leur solidarité et leur générosité, sauront répondre à l’appel », a indiqué Mathieu Déziel, directeur régional à Leucan. En effet, le Clan des Défenseurs

propose un rayonnement exceptionnel aux entreprises en échange d’un investissement en don, une visibilité qui évolue selon le montant offert à l’Association. Un rayonnement accessible qui débute à 1000 $.

Du fait de M. Bellerose, le Centre régional universitaire de Lanaudière investit dans le Clan des Défenseurs afin de soutenir Leucan et sa mission.

« J’invite les entreprises à se sentir concernées par ce que vivent les familles de notre région. Ça peut être un voisin, un collègue, un ami… Mais dites-vous bien que si ça arrivait à votre enfant, Leucan serait à vos côtés. Donnez maintenant! » a incité M.Bellerose.