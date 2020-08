Le marché fermier de Saint-Norbert connait un succès grandissant

Les quatre premières éditions de 2020 du Marché fermier de Saint-Norbert ont rencontré un grand succès et l’intérêt continue toujours de grandir.

« Il y a un vif engouement pour notre marché cet été et aussi pour l’achat local et la découverte du terroir. Notre nombre de visiteurs a doublé par rapport à l’an dernier, nous en sommes ravis! », affirme Hélène Blondin, la coordonnatrice.

De plus, le très populaire tirage d’un panier-cadeau d’une valeur de plus de 200 $, composé d’un item par artisan présent, sera de retour. Un billet de tirage sera remis aux consommateurs pour tout achat de plus de 10 $.

« La municipalité est très fière de la tournure des évènements. Le marché se déroule de façon sécuritaire, stimule la vitalité économique de notre milieu et renforce les liens qui nous unissent. Soyez des nôtres pour les deux dernières éditions de l’été! », lance Stéphane Funaro, conseiller municipal responsable du Marché.

Installé sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs offriront durant l’été : petits fruits, légumes, miel, canards bio, pains et viennoiseries, champignons en tous genres, confitures, produits de l’érable, huile d’olive, savons naturels, artisanat, ainsi que beaucoup d’autres primeurs.

Ce marché est organisé par la municipalité de Saint-Norbert qui soutient financièrement le projet encore cette année. Le prochain rendez-vous estival est prévu pour vendredi le 21 août de midi à 18h, sur le terrain de l’église.