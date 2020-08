Aspirateur robot ou balai sans fil ?

Pour bénéficier d’un espace de vie propre et sain, il est primordial de pouvoir assurer l’entretien quotidien. Il s’est ainsi développé de façon fulgurante, et ce depuis quelques années de multiples appareils permettant de faciliter cette tâche. C’est le cas de l’aspirateur qui avec le temps a connu de nombreux changements et se décline de nos jours sous diverses formes. Découvrez dans cet article les avantages et inconvénients à tirer de chaque appareil afin de mieux faire votre choix.

Aspirateur-traîneau

Il s’agit là sans aucun doute du modèle d’aspirateur le plus fiable du marché qui existe en deux types distincts. Celui-ci peut être avec sac ou sans sac pour répondre à des besoins spécifiques de l’utilisateur. Ainsi, lorsque l’aspirateur est doté d’un sac, ce dernier permet de récupérer toute la saleté de sorte que l’air rejeté soit plus ou moins propre. La grande capacité du sac permet notamment de le vider moins souvent. Cependant avec ce modèle, la puissance de succion diminue considérablement lorsque le sac est plein. Un autre inconvénient de l’aspirateur-traîneau est qu’il réduit les mouvements en raison du fil dont il est équipé.

Lorsqu’ils n’ont pas de sac, les aspirateurs-traîneaux stockent la saleté et la poussière dans un réservoir séparé, ce qui est assez pratique ! Avec un modèle sans sac, la puissance de succion diminue plus lentement et vous n’avez plus besoin d’acheter des sacs, de quoi faire de belles économies. Mais, un inconvénient majeur avec un aspirateur-traîneau sans sac est le bruit de la machine. De plus, vous devez veiller à vider plus souvent le réservoir puisqu’il est plus petit.

Aspirateur-balai

Si vous aimez suivre la tendance et que vous souhaitez acquérir un appareil fonctionnant sans batterie et sans aucun fil pour vous empêcher d’aller où vous voulez, l’aspirateur-balai est ce qu’il vous faut. Celui-ci offre ainsi un gain de temps incroyable et une liberté de mouvement, vous pouvez même des tours sur vous-même avec votre aspirateur-balai. De plus en plus, il existe des modèles moins lourds ce qui permet d’effectuer votre tâche avec une seule main même sur des sols durs ou les poils d’animaux. Maniable et simple d’utilisation, l’aspirateur-balai est également facile à ranger. Cependant, niveau autonomie, vous risquez d’être un peu déçu et le temps de charge est relativement long. Si vous optez pour un aspirateur-balai, vous devez veiller à vider régulièrement le réservoir.

Aspirateur-robot

Il faut le dire, passer l’aspirateur est loin d’être une partie de plaisir et il est possible que vous ayez envie de faire autre chose que ça. Dans ce cas, ce dont vous avez besoin c’est un aspirateur robot qui fera le travail à votre place. Vous avez la possibilité de créer des murs virtuels afin de retenir l’appareil dans des zones bien précises de sorte qu’il évite aussi bien les escaliers, les murs que les différents obstacles. Il s’agit véritablement d’un bon complément à un appareil classique qui vous évitera de passer vous-même l’aspirateur. Il dispose notamment d’une batterie qui dure longtemps et retourne automatiquement à sa borne de chargement une fois la tâche effectuée. Il s’agit cependant d’un appareil impossible à utiliser à la main et qui dispose d’une capacité plus faible et donc d’un petit réservoir.

Aspirateur de table

Également appelé aspirateur à main, il s’agit d’un appareil d’appoint composé d’un bloc moteur, d’un ou plusieurs filtres, d’un bac à poussière et d’une poignée ergonomique. Il fonctionne ainsi sans fil et est idéal pour aspirer des saletés de petites quantités de poussière ou même des liquides. Vous pourrez l’acquérir en complément d’un aspirateur plus puissant pour plus d’efficacité. Si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, l’aspirateur de table dyson v8 aniamal est l’outil d’entretien idéal. Il est non seulement simple à utiliser, mais trouve également facilement sa place au moment du rangement. Il offre l’avantage de nettoyer différents types de saleté, ce qui constitue un point important pour assurer la propreté d’un logement à tous les niveaux. Toutefois, avec un aspirateur de table, le temps de charge peut facilement devenir long et la durée d’utilisation est réduite. De plus, son petit réservoir nécessite d’être vidé fréquemment pour ne pas perdre la puissance de succion qui est déjà faible.

Aspirateur avale-tout

Un aspirateur avale-tout est l’outil adapté pour le type de saleté qu’un aspirateur classique ne sait pas évacuer. Il est d’une grande utilité dans certains lieux comme les voitures, les caves, les garages, les gouttières, etc. En effet, ce type d’appareil aide à aspirer tout type de saleté que ce soit de la poussière fine, des grosses saletés, etc. Dans certains cas, il vous est même possible d’aspirer du liquide avec votre aspirateur avale tout. Il existe également sur le marché des modèles avec des fonctions supplémentaires comme la fonction souffleur ou la possibilité de raccorder l’aspirateur à des outils électriques. Très résistant aux coups, l’aspirateur avale tout nécessite cependant un plus grand espace de rangement, il est moins raffiné et peut être plus bruyant.

Aspirateur centralisé et aspirateur à filtre à eau

Le marché des aspirateurs pour le nettoyage des espaces est vaste et différents appareils de nettoyage ont vu le jour pour répondre à des besoins bien précis. Il est alors nécessaire de faire un comparatif aspirateurs pour faire le bon choix. Ainsi, il y a l’aspirateur à filtre à eau qui s’inscrit dans une démarche écologique et avec lequel la réserve d’eau remplace parfaitement le sac et le bac à poussière. Les poussières ainsi aspirées sont mises en contact avec l’eau et les impuretés se transforment en boue.



De même, on découvre l’aspirateur centralisé équipé d’une centrale d’aspiration fixe. Elle est généralement placée dans le sous-sol ou le garage et devra être raccordée à des prises d’aspiration réparties dans la maison via un réseau de tuyaux connectés. Il s’agit d’un appareil beaucoup plus puissant qui aspire l’air et le rejette hors des pièces de vie. Pour le faire fonctionner, il faut juste à brancher le tuyau sur une prise d’aspiration. Enfin, il existe aussi sur le marché des robots-laveurs qui en plus d’aspirer la poussière ont la capacité de laver tous types de sols. Si vous recherchez un aspirateur polyvalent, c’est bien celui qu’il vous faut.