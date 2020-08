La construction d'une nouvelle maison des aînés annoncée à Mascouche

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que le député de Masson, Mathieu Lemay, ont confirmé hier la construction d'une maison des aînés à Mascouche, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Le projet devrait voir le jour d'ici fin 2022.

Cette maison des aînés, qui mettra 48 places à la disposition des aînés de la région, sera située sur un terrain en bordure de la rue Bohémier. Ce site permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de quatre unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif. L'environnement facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention de cette main-d'œuvre.