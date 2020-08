Les Joliettains pourront de nouveau assister aux conseils municipaux

La Ville de Joliette vient d'annoncer que les séances du conseil municipal seront à nouveau présentées devant public, dès le lundi 17 août à 19 h.

Les citoyens intéressés à assister aux séances du conseil devront obligatoirement se conformer aux règles d’hygiène établies par le gouvernement du Québec et ainsi respecter les trois règles suivantes.

Il faut obligatoirement porter le masque à l’entrée et à la sortie de l’hôtel de ville (il sera possible de le retirer une fois assis). Se désinfecter les mains dès l'entrée dans l’hôtel de ville; est demandé, de même que le respect de la distanciation physique de deux mètres en tout temps.

À des fins préventives, la salle du conseil sera pour sa part désinfectée et réaménagée de façon à distancier les chaises et les tables de travail.

L’accès à celle-ci sera d’ailleurs contrôlé et le nombre de citoyens admis à l’intérieur sera limité au nombre de places assises disponibles. Afin de réduire tout risque de contamination, aucun document papier ne sera remis sur place. À noter également que les portes extérieures de l’hôtel de ville seront ouvertes 10 minutes avant le début de la séance.

Rappelons qu’il est possible de consulter, point par point, tous les sujets abordés par les élus du conseil municipal au www.joliette.ca dès 15 h 30 le jour de la séance.

Réouverture partielle de l’hôtel de ville ce 4 août

Comme annoncé hier, l’accueil de l’hôtel de ville est ouvert au public depuis aujourd'hui pour toute demande en lien avec les services municipaux ou le paiement de comptes.

Avant de se présenter, les citoyens sont fortement encouragés à prendre rendez-vous en appelant au 450 753-8000 ou à continuer d’opter, lorsque possible, pour les nombreux services à distance offerts par l’équipe municipale (téléphone, clavardage, demande de permis et paiement en ligne, etc.).