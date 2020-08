Projets agricoles: deux structures collaborent pour faire découvrir des opportunités aux jeunes

Place aux jeunes Montcalm et L’ARTERRE Lanaudière de Lanaudière Économique unissent leurs forces afin de présenter, le 21 août prochain, les possibilités d’établissement et les ressources d’accompagnement pour tous projets agricoles. Tout le monde est invité à participer à une « virée agro » dans la MRC de Montcalm.

Cette journée sera l’occasion pour les participants de développer leur réseau, de rencontrer des agriculteurs passionnés et de visiter des entreprises agricoles inspirantes afin de constater les

possibilités d’établissement sur le territoire montcalmois et d’envisager ainsi leur avenir dans la région.

Ils auront aussi l’occasion de s’entretenir avec différents intervenants provenant, entre autres, du secteur agricole, mais aussi du secteur du développement socioéconomique de Montcalm. Tous les frais de cette activité sont assumés par Place aux jeunes et L’ARTERRE Lanaudière afin de faire vivre une expérience unique et exceptionnelle à ceux et celles intéressés à découvrir tout ce que la MRC de Montcalm peut leur offrir.

Une alternative pour participer virtuellement à l’activité sera offerte aux candidats n’étant pas en mesure de se déplacer sur le territoire de Montcalm.

Pour participer à l’événement, les candidats doivent répondre à certains critères d'admissibilité : résider à l'extérieur de la MRC ou y habiter depuis moins d'un an, et bien sûr, avoir de l’intérêt pour le secteur agricole. Les inscriptions doivent se faire avant le 14 août.

Pour obtenir des informations ou pour participer, contactez Laurence Bleau, agente Place aux jeunes Montcalm, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 831-3930, poste 21 ou Isabelle Hardy, agente régionale de développement agricole de Lanaudière Économique, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 365-9218, poste 3.