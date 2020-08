Les phases 3 et 4 des travaux sur la rue Saint-Charles-Borromée sont amorçées

La Ville de Joliette a informé ce lundi que les travaux de réfection de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, entre le boulevard Manseau et la rue Fabre, en sont aux phases 3 et 4, soit à la fermeture de l'intersection des rues Richard et Saint-Charles-Borromée, ainsi que l'intersection des rues Baby et Saint-Charles-Borromée.

La seconde intersection devrait rouvrir vers la mi-août. Les travaux globaux devraient quant à eux se terminer à la fin du mois.

Trois chemins de détour ont été mis en place : un pour la circulation souhaitant transiger l'axe nord/sud de la rue Saint-Charles-Borromée, un pour les poids lourds, et un pour les automobilistes souhaitant se rendre sur le boulevard Firestone. En effet, il sera possible d'utiliser la 131 pour se rendre sur le boulevard Firestone, une distance plus longue, mais plus courte en durée!

Tous les commerces situés sur la rue baby, entre les rues Saint-Charles-Borromée et Gauthier, demeurent ouverts. Ils sont accessibles via l'intersection des rues Baby et Gauthier.