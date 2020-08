L'hôtel de Ville de Joliette rouvre partiellement demain

La Ville de Joliette annonce la réouverture de l’accueil de l’hôtel de Ville, dès demain à 8 h pour toutes demandes en lien avec les services municipaux ou le paiement de comptes. La prise de rendez-vous sera privilégiée, combinée à des mesures sanitaires strictes, afin de réduire au maximum les risques de propagation du virus.

Malgré cette nouvelle étape de déconfinement, la municipalité pousse les citoyens à continuer d'opter dans la mesure du possible, pour les services à distance, soit le téléphone au 450 753-8000, le clavardage électronique ou les services en lignes au www.joliette.ca.

Mesures préventives

Dans l'optique de réduire la propagation de la COVID-19, une seule porte d’entrée sera accessible : celle située à l’avant du bâtiment, au 614, boulevard Manseau. Des espaces de stationnements seront disponibles à l’arrière de l’hôtel de ville, ainsi que sur le côté, rue St-Barthélémy. Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil au rez-de-chaussée, idéalement avec l’obtention d’un rendez-vous via une demande téléphonique au préalable.

Seront obligatoires en tout temps, le respect de la distanciation sociale de 2 mètres, le lavage de mains, ainsi que le port du masque ou du couvre-visage pour les personnes de 12 ans et plus. Un poste de désinfection sous surveillance sera disponible à l’entrée et des indications seront mises en place pour un rappel des consignes.

» Attention, l’horaire d’été est en vigueur: soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h jusqu’au vendredi 4 septembre.