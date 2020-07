Tirage du panier-cadeau du Marché fermier de Saint-Norbert

Le Marché fermier de Saint-Norbert annonce aujourd’hui le retour de son tirage d’un panier-cadeau.

Composé d’un item par artisan présent d’une valeur de plus de 150 $, ce panier-cadeau sera tiré à l’occasion du prochain rendez-vous qui aura lieu le vendredi 7 août, de midi à 18h, sur le terrain de l’église au cœur du village.

« Il s’agit d’une excellente manière de faire connaître les producteurs et artisans d’ici à nos concitoyens, tout en offrant un beau cadeau au plus chanceux ! On espère vous y retrouver en grand nombre, on vous souhaite de belles découvertes et, surtout, la meilleure des chances pour le tirage ! », lance Mme Hélène Blondin, coordonnatrice du Marché fermier.

Un billet de tirage sera remis aux consommateurs pour tout achat de plus de 10 $.

Installé sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs offriront tout l’été (7 et 21 août et le 4 septembre) : petits fruits, légumes, miel, canards bio, œufs, pains et viennoiseries, confitures, huile d’olive, produits de l’érable, savons naturels, artisanat et bien d’autres choses.

Ce marché est organisé par la municipalité de Saint-Norbert qui soutient financièrement le projet encore cette année.