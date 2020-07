Denis Laporte et André Héhault s'unissent pour combattre la maladie de Parkinson

Après le succès de l’édition 2019, la région de Joliette accueille une fois de plus le Parcours Parkinson. Étant donné les circonstances actuelles, l’événement prendra une toute autre forme cette année. Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, les Lanaudois sont invités à se joindre à l'équipe pour un rallye qui prendra place dans la municipalité de Crabtree le 13 septembre prochain.

L’option de participer virtuellement à cette édition est également mise en place. Les participants pourront s’unir pour amasser des dons pour les personnes touchées par la maladie dans la région tout en s’amusant en famille et en ayant la chance de remporter plusieurs prix.

Le but de cette activité est d’amasser des fonds. Les contributions volontaires sont donc encouragées puisqu’il n’y a pas de frais d’inscription pour participer au rallye.

Le Parcours Parkinson est la collecte de fonds la plus importante pour la maladie de Parkinson au Québec. Cette année, l’objectif provincial est d’amasser 250 000$. Notre objectif de collecte pour la région de Joliette est de 10 000$. Les dons accumulés permettent de contribuer à la recherche et au financement de services et d’activités de support aux personnes touchées afin de les aider à développer leur pouvoir d’agir face à la maladie.

Deux activités sont proposées: un rallye dans la municipalité de Crabtree qui peut être complété à pied, en auto, ou en vélo et un rallye virtuel accessible en ligne.



Deux porte-paroles impliqués



Encore une fois cette année, nous avons l’honneur de compter sur la collaboration de nos porte-paroles qui constituent deux personnalités importantes de la région. Pendant plus d’une vingtaine d’années, Denis Laporte et André Hénault ont été respectivement. maires de Crabtree et Saint-Charles-Borromée.

Étant tous les deux atteints de la Parkinson, ils contribuent à l’événement de manière à faire sensibiliser le grand public et faire connaitre la maladie.



Horaire de la journée



Les activités se dérouleront tout au long de la journée, de 10h à 16h. À défaut de pouvoir se rassembler pour annoncer les résultats obtenus, nous vous invitons à joindre une vidéoconférence Facebook Live sur le groupe officiel de l’événement, Parcours Parkinson Joliette.

Cette vidéo permettra de révéler le montant total des dons amassés tout au long de la campagne de financement. C’est également le moment ou les gagnants des différents prix de participation seront dévoilés.

Il y aura également une boite de dons sur place le 13 septembre prochain au parc Denis-Laporte.

Pour inscrire son équipe dès maintenant ainsi que pour faire un don, il est désormais possible de rendre sur la page Simplyk du Parcours Parkinson Joliette : https://www.simplyk.io/donation/5eea59356ee4e90022f5eefb?