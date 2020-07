Le 13e Camp violon Trad Québec se réinvente en ligne

Violon Trad Québec annonçait en avril dernier le report du Camp en 2021. Cependant l'équipe de VTQ, désire ardemment maintenir le lien. Elle a donc concocté une formule réinventée et adaptée que les personnes intéressés pourront vivre dans le confort de leur foyer, du 19 au 21 juillet, gratuitement.

À distance, mais unis! Les musiciens et amoureux de musique Trad pourront sortir leurs instruments et se joindre aux fondateurs de VTQ, André Brunet, Stéphanie Lépine et Éric Beaudry ainsi qu'aux artistes et enseignants invités Davî Simard, David Boulanger et Martin Racine qui partageront leur passion, leurs connaissances de manière virtuelle dans le cadre de la 13e édition du Camp Violon Trad Québec en ligne!

Cet événement est présenté gratuitement sur la page Facebook du camp Violon Trad Québec du 19 au 21 juillet:



• Le 19 juillet à 20h - Grand rassemblement en direct avec le trio des fondateurs en guise d’ouverture de la 13e édition du Camp Violon Trad Québec et qui présentera des pièces enseignées lors des éditions antérieures dans un esprit festif.

• Les 21 et 22 juillet - Six classes musicales virtuelles diffusées en différé d’une durée d’environ quinze minutes chacune. Trois classes seront diffusées par jour sur la page Facebook, aussi accessibles sur la chaîne Youtube VTQ.