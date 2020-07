L'agrandissement du garage municipal amorcé à Joliette

Ce début de semaine avait lieu la première pelletée de terre de la nouvelle annexe du garage municipal qui se situera sur la rue Lépine à Joliette.

Cette construction, chapeautée par les entreprises Christian Arbour, sera l’hôte des bureaux d’Hydro-Joliette. L’équipement, les camions et toute l’équipe seront accueillis dans des locaux séparés de ceux du service des Travaux publics et services techniques. Un manque d’espace et la vétusté des locaux actuels sont les principales motivations derrière cette annexe.

Ces travaux sont d’une durée approximative d’un an selon les plans. Un projet estimé à 4 459 000 $, qui demeure subventionné à 70% par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Autres chantiers en cours

La Ville de Joliette profite de l’été 2020 pour concrétiser plusieurs projets afin d’optimiser notre réseau routier et d’aqueduc.

Un des plus importants chantiers se retrouve sur la rue Saint-Charles-Borromée Nord où la troisième phase sur quatre sera entamée ce jeudi 9 juillet. Comme le réseau souterrain actuellement en place sur cette artère date de 1903, des travaux de remplacement se sont imposés.